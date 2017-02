La Russie sauve des flammes une des plus anciennes villes du Chili

En raison des violents incendies de forêt qui se sont récemment déclarés au Chili, la Russie a envoyé en renfort un avion II-76 du ministère des Situations d'urgence (MSU) chargé d'aider le pays sud-américain dans sa lutte contre les flammes.

« En 24 heures, les pilotes du MSU ont effectué quatre vols pour éteindre les incendies, ils ont largué sur les forêts en flammes 168 tonnes d'eau. Ils ont ainsi empêché le feu de se répandre en direction des localités de Navidad et de Concepción », a annoncé à Sputnik le service de presse du ministère des Situations d'urgence.

Concepción, ville chilienne située dans le centre du pays, a été fondée en 1500. C'est une des plus anciennes villes du pays, sa population compte 216 000 habitants. Concepción abrite de nombreuses universités.

​

L'Il-76 est équipé de réservoirs de pulvérisation (WPA-2) et est capable de larguer une masse totale de 42 tonnes en eau. La machine est souvent utilisée pour lutter contre les incendies aussi bien en Russie qu'à l'étranger.

Ce n'est pas la première fois que la Russie dépêche des secours sur des territoires étrangers aux prises avec des incendies. En septembre dernier, l'aviation russe a éteint plus de 50 incendies de forêt au Portugal, sur une superficie totale de plus de 3 200 hectares. Toujours au Portugal, elle a également prévenu la propagation du feu en direction de trois parcs nationaux et de 26 communes comprenant une population de plus de 84 000 habitants.

En novembre dernier, la Russie a envoyé en Israël deux avions bombardiers d'eau Be-200 qui ont d'abord participé à la lutte contre les incendies de forêt dans le nord du pays, à Haïfa, et ont été ensuite transférés dans la région de Jérusalem.

