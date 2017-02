L’armée turque élimine 51 djihadistes dans le nord de la Syrie

L'état-major turc a annoncé jeudi l'élimination de 51 militants du groupe terroriste Daech dans le cadre de l'opération « Bouclier de l'Euphrate », dans le nord de la Syrie. La même source nous donne plus de détails sur les résultats de ces raids dans un communiqué:

« Lors des frappes aériennes dans le district d'Al-Bab, de Tadif, de Kabbassine et de Bzagah, notre aviation a éliminé 85 sites de Daech, y compris les refuges, les points de ramassage et les sièges des terroristes, ainsi que des véhicules équipés d'armes ».

La ville syrienne d'Al-Bab et ses environs sont la cible depuis des semaines de raids aériens intensifs menés par les aviations turque, russe et syrienne.

Le 19 janvier, les avions russes et turcs ont mené une opération aérienne conjointe contre Daech à Al-Bab dans la province syrienne d'Alep. À l'issue de la mission, trois points de contrôle et de communication pris pour cible ont été détruits, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

La Turquie a lancé l'opération « Bouclier de l'Euphrate » le 24 août 2016 contre les terroristes de Daech. Avec la participation de l'opposition syrienne, l'armée turque a pris le contrôle de la ville frontalière de Jarablous dans le nord de la Syrie et s'attaque à présent à la ville d'Al-Bab. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré en amont que l'opération visait à déloger les terroristes d'un territoire d'environ 5 000 kilomètres carrés et à y créer une zone de sécurité pour y installer des réfugiés.

