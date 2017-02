Le téléphone d’Hitler vendu aux enchères aux USA

Le téléphone personnel d’Adolph Hitler sera mis aux enchères aux Etats-Unis, lit-on sur le site Web de la Maison Alexander Historical Auctions.

Il s’agit d’un vieil appareil de la marque Siemens offert au führer par des militaires de la Wehrmacht.

L’appareil a été découvert par les soldats soviétiques dans le bunker d’Hitler et remis ensuite à un officier britannique dont la famille l’a conservé pendant plus de 70 ans.

La Maison Alexander Historical Auctions qualifie ce lot d’« arme probablement la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité, qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde entier ».

Le prix initial du téléphone pourrait atteindre 300 000 dollars.

La vente aux enchères aura lieu le 19 février. D’autres objets de l’époque du Troisième Reich y seront également exposés.

