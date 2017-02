Un forage au cœur d’un volcan en Islande

Dans le cadre du projet Iceland Deep Drilling Project (IDDP), des géologues ont pénétré à une profondeur de 4 659 mètres dans un volcan situé dans la péninsule de Reykjanes, créant ainsi le puits volcanique le plus profond au monde.

Le site d'IDDP indique que le forage, lancé le 11 août 2016, s'est achevé le 25 janvier dernier. La température au sein du puits atteint 427 degrés et la pression a été estimée à 340 bars. Les deux paramètres devraient encore augmenter avec l'élargissement du puits.

La dernière éruption du volcan sur la péninsule de Reykjanes s'est produite il y a environ 700 ans. Initialement, les géologues avaient l'intention de forer un tunnel d'une profondeur de près de 5 000 mètres. Ils ont décidé d'arrêter le forage à 4 659 mètres de profondeur à cause des pressions et températures extrêmes.

Le but du projet est d'utiliser la vapeur qui jaillit au fond du puits comme source d'énergie géothermique qui, selon les experts, est capable de générer environ dix fois plus d'énergie que celle récoltée près de la surface.

Actuellement, le forage le plus profond est celui de Kola, effectué entre 1970 et 1989 en Russie, dans la péninsule de Kola, dans la région polaire de Mourmansk, en Russie.

Le but de ce forage était de creuser jusqu'à 15 000 mètres de profondeur, afin de traverser la croûte terrestre, et d'accéder ainsi au manteau supérieur de la Terre pour mieux comprendre sa composition et les mécanismes internes de la planète. Il a été stoppé à 12 262 mètres de profondeur, ce qui en fait le forage le plus profond de l'histoire, ainsi que l'endroit le plus bas du globe terrestre. Le projet est maintenant abandonné.

