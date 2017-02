Pentagone: des civils dont des enfants auraient été tués dans l’opération US au Yémen

L’opération des forces américaines au Yémen aurait causé la mort de civils, y compris des enfants, annonce la chaîne ABC , citant des représentants du Pentagone.

Des civils auraient été tués par des frappes aériennes appelées à soutenir les forces spéciales pilonnées par des combattants appartenant à Al-Qaïda dans la péninsule Arabique (AQPA).

« Une équipe désignée par le commandant du groupe opérationnel a regrettablement conclu que des civils non combattants auraient probablement été tués au cours d'un raid au Yémen le 29 janvier. Il y aurait des enfant parmi les victimes », lit-on dans une déclaration du Commandement central américain (Centcom).

Jusqu'à aujourd'hui, le Pentagone avait seulement déclaré que 14 combattants d'AQPA avaient été tués dans le raid et qu'il étudiait si des civils avaient pu être tués. Le raid, mené par l'unité d'élite de la marine américaine le SEAL Team 6, avait pour but de recueillir des informations sur les autorités du groupe terroriste et leurs plans de cibler l'Occident.

Pourtant, des rapports ont rapidement fait état d'un certain nombre de civils tués dans le raid, y compris Nora Al-Awlaki, la fille de huit ans d'Anwar Al-Awlaki, l’imam d'origine américaine tué par des frappes de drones en 2011.

Depuis mars 2015, plus de 7 400 personnes ont été tuées dans le conflit au Yémen, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un coordinateur humanitaire de l'Onu, Jamie McGoldrick, a donné un bilan beaucoup plus élevé en citant une estimation de 10 000 civils tués.