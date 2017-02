L’armée syrienne déloge des terroristes dans la région d’Homs

Un responsable militaire a communiqué à Sputnik que l'armée syrienne était arrivée à prendre le contrôle de plusieurs positions dans la partie orientale de la province syrienne de Homs, dans le sud-est du pays.

« Les unités de l'armée syrienne et les forces alliées ont mené une opération militaire éclair au sud et au sud-ouest de l'aéroport at-Tirouf et à l'ouest de Palmyre, dans les environs de Mazraa- Fidda, Bir-Fridda et les ruines (du château) de Qasr al-Hayr al-Gharbi. L'offensive a été appuyée par l'artillerie et l'aviation », a-t-il confié à Sputnik.

La source a également souligné que l'opération réussie avait permis à l'armée de prendre le contrôle de Qasr al-Hayr al-Gharbi, de Mazraa- Fidda et de Bir-Fridda.

Au cours de l'opération, les militaires syriens ont détruit des véhicules ennemis, tué et blessé des dizaines de terroristes. Les troupes gouvernementales n'ont subi aucune perte.

Hier, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé que depuis le 1er janvier, l'armée syrienne avait délogé les terroristes de Daech de 29 villes et villages, soit une superficie de près de 913 kilomètres carrés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».