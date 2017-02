L'Iran poursuivra ses livraisons de tapis aux USA en dépit des décrets Trump

Selon des chefs d'entreprises iraniens, les canaux de livraisons des tapis traditionnels persans aux États-Unis fonctionnent à plein régime. Sur fond de préoccupations face à l'éventuelle interdiction des importations de marchandises iraniennes après l'investiture de Donald Trump, la cargaison précieuse est livrée par l'océan Atlantique, apprend-t-on de l'agence de presse Irna.

Les entrepreneurs ont toujours la possibilité d'exporter leurs biens aux conditions d'antan, a indiqué un représentant du ministère iranien des Affaires étrangères. Le département du Trésor des États-Unis n'a pas encore annulé la permission d'importer des tapis persans, renouvelée en janvier 2016.

Auparavant, le chef adjoint de l'Association des exportateurs de tapis, Razi Miri, avait annoncé que les autorités américaines avaient imposé une interdiction sur les importations des biens de production iranienne et sur les livraisons de ces biens dans des pays tiers.

En octobre dernier, le responsable du Centre iranien des tapis nationaux Hamid Kargar avait précisé que les revenus des exportateurs du pays dus aux ventes de ce type de marchandise aux États-Unis avaient atteint la barre des 50 millions de dollars (46 M EUR) depuis la levée des sanctions internationales.

