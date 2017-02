Tous les détenteurs de green card autorisés à entrer aux USA

En vertu d'amendements apportés au décret du président américain Donald Trump interdisant provisoirement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane, les détenteurs de cartes de résident permanent aux États-Unis (green card) pourront y entrer sans aucun obstacle, a annoncé le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer.

© REUTERS/ Rebecca Cook Ils protestent contre le décret Trump mais ont soutenu le bombardement des pays musulmans

Il a noté que l'obligation consistant à remplir une demande d'entrée avait été levée car les détenteurs de green card sont autorisés à résider en permanence aux États-Unis.

« Ils n'auront plus besoin de présenter de demande spéciale : ce n'est pas nécessaire s'ils sont résidents légaux », a précisé M. Spicer.

Donald Trump a auparavant limité provisoirement l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Irak, Iran, Yémen, Libye, Syrie, Somalie et Soudan).

La mesure a provoqué des protestations dans plusieurs villes, obligeant le président américain à faire une déclaration spéciale pour expliquer que le décret migratoire visait à assurer la sécurité du pays.

