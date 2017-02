Le gouvernement UK ne soutiendra pas de 2e référendum d'indépendance en Écosse

Le gouvernement britannique n'accordera pas au gouvernement écossais le pouvoir de tenir un deuxième référendum d'indépendance avant 2020, a déclaré le ministre de la Défense du pays, Michael Fallon.

© AFP 2016 Andy Buchanan L'Écosse revendique le droit à l'auto-détermination en cas de Brexit dur

Selon lui, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui a récemment lancé un ultimatum de deux mois au gouvernement britannique sur la question de l'examen des intérêts de l'Écosse, n'a pas le pouvoir de tenir un nouveau référendum sans l'approbation du parlement du Royaume-Uni, qui, d'après M. Fallon, n'a aucune intention de soutenir cette initiative.

Récemment interrogé par le journal écossais The Herald sur la possibilité d'un feu vert du gouvernement britannique à un autre vote d'indépendance, Michael Fallon s'est contenté de répondre: « Non, oubliez ».

« Elle (la première ministre écossaise, ndlr) nous demande constamment de respecter le gouvernement du SNP (le Parti national écossais, ndlr), mais elle doit également respecter la décision de l'Écosse de rester à l'intérieur du Royaume-Uni prise en 2014 et la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE. Le respect fonctionne dans les deux sens », a-t-il souligné.

Mme Sturgeon et son gouvernement négocient actuellement avec le gouvernement britannique pour voir si l'Écosse pourrait avoir un accord différencié afin qu'elle puisse rester dans le marché unique européen, malgré que le Royaume-Uni le quitte.

À cet égard, plus tôt cette semaine, Mme Sturgeon avait lancé un ultimatum à la première ministre britannique Theresa May en déclarant que s'ils ne s'accordaient pas sur les conditions du Brexit d'ici deux mois, l'Écosse pourrait connaître un nouveau référendum d'indépendance.

Lors d'un référendum d'indépendance qui a été tenu en 2014, l'Écosse a voté pour rester une nation constitutive du Royaume-Uni (55 % pour — 45 % contre). Mais après le référendum sur le Brexit, lorsque les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne, le Royaume-Uni, selon Nicola Sturgeon, « n'est plus le pays dans lequel les Écossais ont décidé de rester. »

