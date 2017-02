© AP Photo/ Mindaugas Kulbis 800 soldats britanniques avec des armes lourdes bientôt en Estonie

Les autorités ont déterminé dans quel domaine un mont de déchets à Sillamäe pouvait être utile et s'emploient ainsi à le transformer en un objet d'art peu ordinaire. Le projet de l'ex-premier ministre estonien, aujourd'hui entrepreneur Tiit Vähi, a été baptisé « Parc de fous » et sera installé sous le monticule qui est un lieu de stockage de déchets de l'usine locale Silmet. Cette ambiance pittoresque accueillera des monuments aux hommes politiques considérés comme les principales figures incitant à la haine et à la guerre contre la Russie.

Qui aura l'honneur de faire partie de cette installation fascinante et éloquente en tant que statue, M. Vähi ne l'a pas précisé, mais a tenu à souligner que les monuments seront érigés à ses frais.

« Chaque jour, j'entends dire que l'Estonie se prépare à une guerre contre la Russie. Comment, outre des troupes terrestres, engager en Estonie des forces aériennes, navales et peut-être également des armes nucléaires, chimiques et biologiques ? », avait déclaré l'ancien premier ministre à l'époque. « Les journalistes étrangers s'intéressent essentiellement à deux choses : qui a dit quoi à propos du déclenchement de la guerre. L'Estonie a accueilli au plus haut niveau John McCain que Trump a qualifié de va-t-en-guerre. Revenez à la raison, les gens ! ».

Ainsi M. Vähi a formulé le souhait public de mettre fin à la confrontation et à l'hystérie militarisée dans les relations avec l'État russe. Du coup, son initiative pertinente permettra d'appeler un chat un chat ainsi que de sensibiliser la population sur les « chats dangereux ».

Tiit Vähi, premier ministre estonien en 1992 et de 1995 à 1997, reste fidèle à une vision pragmatique par rapport à son voisin de l'est, considérant cette approche comme une garantie de prospérité pour son pays.

