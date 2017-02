Inde: la mort étrange de centaines d’enfants enfin expliquée

En Inde, au bout de 20 années d'études, les chercheurs ont enfin dévoilé la cause de plusieurs centaines de morts d'enfants recensées dans la ville de Muzaffarpur (nord-est de l'Inde) et les villages environnants, communique Tech Times.

La première information sur les morts d'enfants inexplicables au cours d'une courte période a été publiée en 1995. Depuis, les médecins ont focalisé leur attention sur la ville de Muzaffarpur pour y constater chaque été des centaines de décès. Les recherches sont longtemps restées infructueuses.

Parmi les causes de l'« épidémie de décès », on a cité la pollution, l'humidité, la malnutrition ou encore les pesticides. Les analyses des enfants malades et sains ne différaient pratiquement pas.

Les malades avaient des convulsions, des accès de fièvre, d'aucuns entraient dans le coma. Beaucoup qualifiaient la maladie de mystique.

Une récente étude affirme avoir trouvé une réponse : la plupart des malades étudiés avaient récemment mangé un litchi. Des toxines qu'on retrouve dans les graines de litchi ont été découvertes dans l'urine des deux tiers des patients. Selon cette étude publiée par la revue The Lancet , leur présence altère la synthèse du glucose et peut conduire à une hypoglycémie aiguë puis à une inflammation du cerveau. Moins le fruit est mûr, plus les toxines sont élevées.

Les parents ont indiqué que les enfants passaient beaucoup de temps à manger ces fruits dans les vergers environnants et retournaient chez eux sans vouloir manger leur repas.

Selon les scientifiques, les litchis ne seraient pas directement la cause de la maladie. C'est le fait de les manger à jeun qui provoquerait l'encéphalopathie.

