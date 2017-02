Malgré les reproches US, l’Iran résolu à maintenir son programme de missiles

Téhéran a testé dimanche un missile de croisière de moyenne portée ce qui a provoqué le mécontentement de Washington. Comme l'a indiqué à l'agence Fars Ali Akbar Velayati, le conseiller diplomatique du guide suprême iranien Ali Khamenei, malgré les reproches américains, l'Iran continuera la réalisation de son programme de missiles.

« Les missiles testés par l'Iran sont défensifs. L'Iran n'a pas besoin de demander la permission d'autres pays pour renforcer ses propres capacités défensives. La république islamique va continuer ses activités liées aux missiles », a signalé l'homme politique iranien.

Selon le conseiller diplomatique, l'Iran « n'accorde aucune attention » aux reproches américains. Les États-Unis n'ont rien fait de bon pour l'Iran et l'administration américaine précédente n'avait pas rempli ses obligations concernant l'accord nucléaire, elle avait ajouté de nouvelles restrictions à la liste des sanctions contre le pays, a indiqué l'homme politique.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Trump hausse le ton suite au test d’un missile de croisière iranien

Selon le journal allemand Die Welt, l'Iran vient de tester un missile balistique de moyenne portée Soumar. Sa portée est évaluée à entre 2 000 et 3 000 kilomètres. Ce projectile de fabrication iranienne est capable de porter une charge nucléaire. Le président américain Donald Trump a réagi au test iranien sur Twitter.

Lundi dernier, la chaîne de télévision américaine Fox News se référant à un représentant militaire américain a signalé que le 29 janvier dernier, un tir d'un missile de moyenne portée avait été effectué depuis un polygone situé à 225 kilomètres à l'est de Téhéran.

La démarche a été fortement critiquée par les États-Unis. Le Congrès américain a proposé d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran. La Maison Blanche a officiellement mis en garde l'Iran contre ses activités considérées, selon elle, comme menaçant la sécurité et la stabilité dans la région.

