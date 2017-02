Poutine explique les raisons de l’aggravation de la crise en Ukraine

L'escalade du conflit dans le Donbass est due à l'envie de Kiev de « récolter » de l'argent à l'étranger.

« Concernant l'aggravation actuelle, notre position est bien connue: elle a été provoquée par la partie ukrainienne. Vendredi dernier, de réels combats ont débuté. Dimanche, les détachements ukrainiens dits de volontaires ont capturé l'un des points d'appui de l'opposition et ont pénétré dans les territoires contrôlés par les insurgés du Donbass, de 200 mètres. Dimanche, ils en ont été chassés», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conférence suite à une rencontre avec le premier ministre hongrois Viktor Orban.

« Je pense qu'aujourd'hui le gouvernement ukrainien n'est pas du tout prêt à la mise en œuvre des Accords de Minsk et cherche une excuse pour renoncer à leur exécution. Et cela aussi contribuerait à l'escalade du conflit. », a-t-il souligné.

Répondant à la question sur les raisons de la récente escalade, le chef de l'État russe a fait remarquer qu'il y en avait plusieurs.

« La première raison réside dans le fait que les dirigeants ukrainiens aujourd'hui ont besoin d'argent, et il est plus facile d'en récolter auprès de l'Union européenne, de pays européens, des États-Unis et d'institutions financières internationales, en se faisant passer pour les victimes d'une agression », a expliqué M. Poutine.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Selon les chiffres du commandement opérationnel de la DNR, les 30 et 31 janvier, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la république 2 411 fois, les tirs ont fait six morts et 13 blessés.

De son côté Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens mènent une offensive dans le Donbass.

A cause des pilonnages, la ville d'Avdeïevka a été privée d'électricité, d'eau et de chauffage. L'état d'urgence a été déclaré. Les autorités n'excluent pas l'évacuation des habitants dans le cas où elles ne parviendraient pas à mener à bien des travaux de réparation.

Les représentants des parlements des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont adressé une déclaration commune aux dirigeants russe, américain et allemand dans laquelle ils ont appelé les leaders à « arrêter Porochenko » et à faire pression sur les autorités de Kiev pour qu'elles cessent les hostilités dans le Donbass et lèvent le blocus de la région.