199 civils tués par la coalition américaine anti-Daech en Syrie et en Irak

Au moins 199 civils ont été tués au cours de l'opération des États-Unis et de leurs alliés contre l'organisation terroriste État islamique en Irak et en Syrie, a annoncé jeudi l'état-major de la coalition.

L'opération anti-Daech Inherent Resolve est menée depuis 2014 en Irak et en Syrie, où la coalition opère sans l'accord des autorités locales.

« Les informations réunies par l'état-major de l'opération Inherent Resolve permettent de dire avec un grand taux de probabilité qu'au moins 199 civils ont été tués accidentellement par des frappes de la coalition depuis le début de l'opération », indique un communiqué.

© REUTERS/ Air Jalal Nouvelle bavure: une frappe tue 30 civils à Mossoul

L'analyse des quatre dernières frappes effectuées aux environs de Mossoul et de Raqqa en octobre et décembre 2016 fait état de 11 victimes civiles collatérales.

Les militaires n'ont pas encore évalué les conséquences de dix autres frappes réalisées entre septembre et décembre 2016 en Irak (près de Mossoul) et en Syrie (Raqqa, Tall Afar, Deir ez-Zor, Tabqa).

