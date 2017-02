Le gouvernement britannique publie son Livre blanc sur le Brexit

Le 2 février, David Davis, ministre britannique chargé des questions liées à la sortie du pays de l'Union européenne, a présente un projet de loi sur le Brexit au Parlement. Plus tard, un document nommé « livre blanc » a été publié par le gouvernement britannique.

Intervenant devant le Parlement, David Davis a souligné que le livre blanc compilait la « perception d'une Grande-Bretagne vraiment indépendante qu'à la première ministre ». Il aussi indiqué qu'il était très important pour le Royaume-Uni de quitter le marché unique européen et de conclure un « accord de libre-échange » avec l'UE. Selon le ministre britannique, le gouvernement compte en outre présenter un projet de loi spécifique visant à placer sous contrôle l'immigration.

Un livre blanc est une édition officielle du gouvernement qui sous-tend la préparation d'un projet de loi. Le cabinet des ministres britanniques décrit en détail dans ce document la procédure de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le 17 janvier la première ministre britannique Theresa May a confirmé que le Royaume-Uni allait quitter l'UE et le marché commun mais « sans se précipiter, afin de donner aux entreprises le temps de se préparer et de se réorganiser ». Elle a expliqué quelles démarches seraient entreprises par les autorités afin de remplir la volonté du peuple.

Lors de son allocution, Theresa May n'en a pas moins présenté un plan très ferme de sortie de l'UE. Ses propositions tiennent en 12 points clés repris sur la page Twitter officielle de la première ministre. La chef du gouvernement a notamment noté que son pays reviendrait à la priorité de la législation nationale, préserverait son espace migratoire commun avec l'Irlande et quitterait le marché commun de l'UE en signant, à la place, un accord de libre-échange.

