L’Europe sans visas: le rêve des Géorgiens semble se réaliser

Les Géorgiens semblent voir leur rêve se réaliser: lors d'une session plénière tenue ce jeudi à Bruxelles, le Parlement européen a voté pour la levée du régime de visas pour la Géorgie. Le service de vidéo de la Commission européenne a assuré la diffusion du vote des parlementaires en direct.

La décision actuelle a sans nul doute profondément touché les Géorgiens : cela faisait longtemps qu'ils attendaient le feu vert des institutions européennes concernant le régime sans visas. Voyager en Europe devient ainsi beaucoup plus facile pour eux.

Auparavant, la rapporteuse spéciale sur la question des visas du Parlement européen Mariya Gabriel avait appelé le Conseil de l'UE à approuver rapidement la décision politique concernant l'introduction du régime sans visas avec la Géorgie, pour que le Parlement européen puisse le soutenir en février.

La levée du régime des visas pour la Géorgie devrait ensuite être examinée par le Conseil de l'Union européenne.

© Sputnik. Sergei Kirkach Le Parlement européen vote le régime sans visas pour l’Ukraine et la Géorgie

La décision pourrait entrer en vigueur après sa publication dans le journal officiel de l'Union européenne, simultanément avec le lancement du mécanisme prévu pour la suspension du régime sans visas.

Mi-décembre dernier, le Parlement européen avait validé l'accord politique sur l'exemption des visas pour l'Ukraine et la Géorgie.

En décembre, le Parlement européen et les représentants permanents des pays de l'UE ont approuvé le mécanisme prévu pour la suspension du régime sans visas pour les pays tiers, dans les cas de flux migratoires incontrôlables.

