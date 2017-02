Libertés religieuses: selon Trump, les USA doivent être tolérants

Le président américain Donald Trump déclare qu'il va faire tous ses efforts pour protéger les libertés religieuses dans son pays.

« Je voudrais assurer le peuple américain que mon administration fera tout son possible pour protéger les libertés religieuses dans notre pays », a signalé M. Trump lors de son discours au Déjeuner national de prière à Washington, une rencontre qui réunit les représentants de confessions différentes, ainsi que des hommes politiques et d'affaires.

Selon M. Trump, les États-Unis doivent être une société tolérante où les libertés religieuses sont respectées et où les citoyens peuvent se sentir en sécurité.

Le 27 janvier dernier, Donald Trump a signé un décret interdisant pendant trois mois l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays à majorité musulmane : l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Selon le document, l'accueil des réfugiés de Syrie est suspendu pour une durée indéterminée et d'autres pays pour 120 jours.

La signature du décret a déclenché une vague de protestation : les adversaires de Donald Trump sont descendus dans la rue pour défendre le droit des musulmans d'entrer librement sur le territoire américain.

