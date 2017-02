Le Monde met Sputnik à l’index

Le Monde en vert, Sputnik en orange. Pour les fins limiers du Monde, leur employeur est un journal fiable et est à ce titre habilité à distribuer des certificats de fiabilité à ses confrères.

© Sputnik. La presse officielle qatarienne oui, la presse officielle russe non.

Bien qu'il se défende de tout biais idéologique et ne prétende juger les sites que par leur « qualité journalistique », le « Décodex » ne se prive pas de parti-pris. Toute la presse mainstream est jugée fiable et les Décodeurs jugent d'ailleurs de la fiabilité d'un site par ce qu'en disent ses confrères de cette même presse officielle. Le serpent se mord la queue, en somme.

À propos de Sputnik, le « Décodex » indique:

«Ce site peut être régulièrement imprécis, ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification. Soyez prudent et cherchez d'autres sources. »

Le Monde déconseille donc de nous lire. À l'appui de cet appel au boycott, trois articles, l'un dénonçant le principe même d'une agence de presse publique russe, l'autre nous reprochant de ne pas mettre dans le même sac ceux qui sont dénoncés dans les Panama Papers et leurs « fréquentations » et le dernier, du site Buzzfeed, qui reproche à Sputnik Italie d'avoir donné la parole au mouvement « populiste » 5 étoiles.

Si le principe d'aider les lecteurs à se protéger des fausses informations est louable, est-il normal qu'un journal comme Le Monde soit seul en charge de définir ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas?

