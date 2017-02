Trump n'exclut pas la réponse militaire au test d'un missile iranien

Mercredi, la Maison Blanche a officiellement mis en garde la république islamique, un jour plus tard le président américain, cité par Reuters, est allé plus loin en disant que Washington n'excluait aucune variante en réponse au test d'un missile de croisière iranien.

« Toute variante est possible », a déclaré Donald Trump.

Dans la journée de mercredi, le ministre iranien de la Défense, Hossein Dehghan, avait confirmé que son pays avait procédé à des tirs de nouveaux missiles. Il a toutefois souligné que l'essai en question étant dissuasif il n'était pas contraire à l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015. L'administration américaine a officiellement mis en garde la république islamique pour son action dans la région.

L'Iran et les six médiateurs internationaux ont conclu en mars 2015, au bout de plusieurs années de négociations, un accord historique sur le nucléaire iranien. Ils ont adopté un plan global dont le respect par l'Iran doit permettre de lever les sanctions économiques et financières du Conseil de sécurité de l'Onu, des États-Unis et de l'UE. Le plan est entré en vigueur le 16 janvier 2016.

En février dernier, des représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont déclaré que l'Iran s'acquittait de ses engagements dans le cadre de l'accord et que les stocks iraniens d'eau lourde étaient conformes à ce texte.

