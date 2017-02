La Crimée n’est pas ukrainienne, Freedom House le confirme

Dans son rapport intitulé « Des populistes et des autocrates: une double menace pour la démocratie mondiale », Freedom House, cette organisation ayant pour but la propagation des principes de liberté et de démocratie dans le monde et financée en grande partie par le gouvernement américain, a publié une carte de l'Ukraine sans y mettre la Crimée.

Sur la carte en question, la péninsule, qui a décidé en 2014 de devenir russe, est marquée comme un territoire indépendant de l'Ukraine.

D'ailleurs, Freedom House n'est pas la seule organisation à parler de la Crimée comme d'un territoire non-ukrainien. Certaines éditions occidentales avaient déjà publié leurs cartes en présentant la péninsule comme une partie intégrante de la Russie.

© Sputnik. Sergey Malgavko Crimée russe selon l’Ukraine? Quand des jeux pour enfants posent problème aux adultes

Parmi les cas récents figure la carte imprimée par la revue italienne Limes où la Crimée est décrite comme territoire russe. De même, la maison d'édition tchèque Ottovo nakladatelství a publié en novembre dernier un « Atlas du football » où la Crimée est présentée en tant que territoire russe, un constat qui a suscité la perplexité de l'ambassade d'Ukraine en Tchéquie.

Les Éditions françaises du Rocher et Larousse avaient auparavant elles aussi placé la Crimée sur une carte au sein de la Russie, ce qui n'avait pas tardé de provoquer l'ire de Kiev.

