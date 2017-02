La décision US concernant les sanctions contre le FSB russe est «absolument raisonnable»

Le département américain du Trésor a pris une décision « absolument raisonnable » et pragmatique, en ayant assoupli les sanctions contre le Service fédéral russe de sécurité (FSB), selon Alexandre Mikhailov, ancien général du FSB.

« Je pense que c'est une décision absolument raisonnable. Il est évident que Trump est une personne pragmatique qui comprend que nous devons travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme et la criminalité. Et cette décision n'est pas politique, mais pragmatique », a estimé M. Mikhailov à Sputnik.

Il a également rappelé qu'en 2013, lors du mandat de Barack Obama, la Russie s'était retirée d'un accord commun sur la lutte contre la criminalité, car Washington « n'avait répondu à aucune demande » venant de la partie russe.

© Photo. Russian Federal Security Service Les USA assouplissent les sanctions contre le FSB russe

« Ce qui est le plus important dans la lutte contre le terrorisme, c'est de saper sa base économique. Si nous disposons de données révélant via quelles banques l'État islamique obtient de l'argent — nous devons ensemble savoir comment cela fonctionne », a estimé M. Mikhailov.

Jeudi 2 février, le département américain du Trésor a assoupli les sanctions à l'encontre du FSB. Ainsi, il est désormais autorisé de « demander, recevoir, utiliser et payer les licences, les certificats et les permis » émis par le FSB pour les « produits des technologies informatiques ». En cela, le coût total ne doit pas dépasser 5 000 dollars par an, a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».