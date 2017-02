Trump affirme ne pas avoir assoupli les sanctions antirusses

La Maison Blanche a annoncé que le président Donald Trump n'avait présenté aucun assouplissement des sanctions à l'encontre de la Russie, ce après que plus tôt dans la journée le département américain du Trésor avait affirmé assouplir les sanctions à l'encontre du Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB), imposées sur des accusations d'une prétendue implication dans des cyberattaques.

« Je n'ai rien assoupli », a déclaré M. Trump aux journalistes.

Précédemment, le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer avait expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un assouplissement, mais que les amendements des documents concernant les sanctions contre le FSB avaient donné des précisions quant aux sanctions.

Jeudi 2 février, le département américain du Trésor a modifié les sanctions à l'encontre du FSB. Ainsi, il est désormais autorisé de « demander, recevoir, utiliser et payer les licences, les certificats et les permis » émis par le FSB pour les « produits des technologies informatiques ». En cela, le coût total ne doit pas dépasser 5 000 dollars par an, a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué. Entre-temps, sont interdites les exportations, les réexportations et la livraison de n'importe quels biens et technologies en Crimée.

Le document a été adopté par d'administration Obama dans le cadre des sanctions introduites en avril 2015 et en décembre 2016 à cause d'une prétendue « cyber-activité malveillante ».

