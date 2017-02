Trump rejette le plan d’offensive d’Obama en Syrie

L’administration du président américain Donald Trump a rejeté le plan de l’offensive contre les positions du groupe terroriste État islamique (EI ou Daech) à Raqqa élaboré par l’équipe de Barack Obama, lit-on dans le Washington Post.

Raqqa est considérée comme une capitale non officielle de Daech en Syrie et comme le deuxième plus important fief des terroristes au Proche-Orient après Mossoul en Irak. Cette ville comptant environ 300 000 personnes a été occupée par les islamistes en 2013.

Selon le journal, le 17 janvier, à trois jours de son départ du poste de président, Barack Obama a ordonné de transmettre à l’équipe de Trump le document qui prévoyait notamment d’armer les troupes kurdes. Le plan de Trump avançait également des thèses pour les négociations avec les autorités turques, qui auraient pu mal réagir devant une telle démarche.

D’après les journalistes du Washington Post, le plan de l’administration d’Obama était trop graduel et manquait d’élément de risque pour un Trump impulsif.

« Ils ont fourni les informations, mais nous y avons trouvé d’importantes brèches. C’est un mauvais travail », a déclaré un porte-parole du nouveau président qui avait pris connaissance du document.

Les conseillers de Trump ont également été indignés de voir que le plan d’offensive ne prévoyait aucune coordination d’actions avec la Russie.

L’administration du nouveau président est persuadée que l’équipe d’Obama n’a pas entamé la mise en œuvre de ce plan, consciente de son inadéquation et ne voulant pas assumer la responsabilité d’un possible échec.

Les États-Unis et leurs alliés mènent une opération en Syrie depuis 2014. En Syrie, la coalition effectue des raids sans l’autorisation de Damas, l’administration de l’ex-président ayant refusé de coordonner ses actions avec Moscou.

