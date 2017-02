Daech coupe les mains d’enfants refusant d’exécuter des civils devant leurs familles

© Sputnik. Andrey Stenin Daech publie la vidéo d’une nouvelle exécution

À Mossoul, les terroristes du groupe État islamique (Daech) ont coupé une main à deux garçons âgés de 10 et 12 ans ayant refusé d'exécuter deux civils devant leurs familles, annonce l'agence Iraqi News cité par Mail Online

Les garçons faisaient partie d'un groupe d'enfants soldats entraînés par les djihadistes en vue de faire face aux troupes irakiennes gouvernementales.

Les amputations publiques sont pratique courante chez les terroristes de Daech, mais d'ordinaire ils ont recours à ce type de punition à l'égard de personnes accusées de vol.

Les résidents locaux indiquent que les terroristes deviennent toujours plus cruels au fur et à mesures qu'ils perdent le contrôle du territoire en Irak et en Syrie. De plus, les rangs du groupe terroriste continuent de se clairsemer en raison des désertions.

Face à cette désertion massive, les djihadistes cherchent de nouveaux moyens d'affronter les forces armées irakiennes. Ils placent des barrières de ferrailles bourrées d'explosifs sur les éventuelles voies d'attaque de l'adversaire, utilisent des drones commerciaux adaptés aux fins militaires afin de mener des frappes contre les troupes gouvernementales.

