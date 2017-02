Un peu de magie pour les sans-abris brésiliens

Lucas Andrey Barabach Nogueira est un jeune journaliste radio de Paraná, un des 27 États du Brésil, situé au sud du pays. À 19 ans, il a trouvé, en plus de son travail, une belle occupation emprunte de solidarité.

Doué pour les tours de passe-passe, il aimerait partager sa passion avec ceux qui ont le plus besoin d'oublier les difficultés de la vie et de sourire — les sans-abris.

Ainsi, Lucas, qui a pris le pseudonyme d'Andrey Mandrake, passe tous ses dimanches dans le centre-ville de Curitiba à la recherche des sans-abris. Sa mission: les divertir, mais aussi et surtout leur fournir de la nourriture.

« Je fais des tours de passe-passe par solidarité pour les gens qui vivent dehors. Le truc est très simple: nous prenons une casserole vide, allumons un feu et la couvrons avec un couvercle. Puis nous nous approchons des sans-abris, soulevons le couvercle, et comme par magie apparaît un sandwich », dévoile l'illusionniste dans une interview exclusive à Sputnik.

Andrey n'a pas de mécène pour financer sa noble passion. Il fait tout lui-même. Il achète ses sandwichs et les prépare tout seul.

M. Mandrake a commencé son activité en décembre 2016, à la veille de Noël. Il a eu cette idée peu après son déménagement dans la ville de Curitiba où il avait commencé à travailler dans les fast-foods.

Lui-même vient de la ville de Prudentópolis, dans le même État de Paraná, mais à ses dires, la vie y est bien meilleure. Du moins, il n'y a jamais croisé de sans-abris.

Après son installation à Curitiba, M. Mandrake avoue être énormément touché par le nombre de gens vivant dans la rue et qui sont constamment dans le besoin. Il n'a pas hésité une seconde à donner de sa personne pour aider ces malheureux.

Andrey travaille avec un groupe de sept personnes qui sont comme lui indignées par le sort des sans-abris.

« Nous essayons d'aider tout le monde. Nous connaissons leurs besoins: un petit-déjeuner, un sandwich et la possibilité de parler car beaucoup d'entre eux sont laissés pour compte. Nous tachons de nous occuper de tout le monde à l'exception des drogués. Nous cherchons à aider toutes ces personnes tout en leur montrant un peu de magie », conclue le jeune illusionniste.

