Le ministère de la Défense de la DNR a confirmé aux journalistes que cette nuit Kiev a frappé avec des lance-roquettes multiples Grad et Ouragan la région du nord de Donetsk, notamment les localités d'Avdeïevka, Marïnka, Krasnogorovka et Granitnoïe.

Auparavant, le ministère des situations d'urgence de la DNR a évoqué que cette nuit des lance-roquettes multiples Ouragan ont tué 2 personnes et fait 13 blessés.

Selon les données de l'administration régionale, plus de 30 maisons et un gazoduc ont été endommagés à Donetsk au terme des affrontements de cette nuit. À Avdeïevka, plus de 17 000 personnes, incluant 2 500 enfants, sont privées d'électricité, de chauffage et d'eau.

Les 30 et 31 janvier, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la République populaire de Donetsk 2 411 fois, les tirs ont fait six morts et 13 blessés, a précisé Edouard Bassourine, chef adjoint du commandement opérationnel de la DNR.

Mais la mission des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui séjourne ces temps-ci dans plusieurs localités de cette région, fait semblant de ne pas remarquer l'aggravation de la situation.

Kiev a récemment déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, à six kilomètres de Donetsk, foulant aux pieds les Accords de Minsk imposant le retrait des armements lourds de la ligne de démarcation. Néanmoins, l'OSCE « n'a pas remarqué » l'apparition de ces chars.

