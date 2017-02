9 ans de prison pour un Palestinien accusé de pirater des drones israéliens

Majid Oweida, 23 ans, originaire de la ville de Gaza, a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont appartenance à une organisation interdite et infraction contre la sécurité de l'État d'Israël, devant un tribunal de Beersheva (sud), communique le Times of Israel.

L'ingénieur a admis avoir mis au point un logiciel pour pirater et gérer les images prises par des drones dans le ciel de Gaza et destinées aux forces de sécurité (israéliennes).

« Il a conspiré pour mettre à la disposition d'un ennemi des informations de nature à compromettre la sécurité de l'État (d'Israël, ndlr) », a indiqué le ministère israélien de la Justice.

Selon le ministère, les informations ainsi recueillies auraient pu permettre à la formation islamiste d'améliorer la précision de ses tirs de missiles vers le territoire israélien.

Majid Oweida a été également accusé d'avoir infiltré les caméras de surveillances du trafic routier israélien « pour que le Djihad islamique puisse mener des attaques ».

Le Mouvement du Djihad islamique en Palestine est considéré comme terroriste par Israël. Implanté à Damas, il opère principalement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Son principal objectif déclaré est la destruction de l'État d'Israël et l'établissement d'un État palestinien souverain et islamique.

