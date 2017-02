Facebook bloque le compte d’un footballeur ukrainien accusé de nazisme

© Sputnik. Vladimir Pesnya Un footballeur ukrainien accusé de nazisme par les fans d'un club espagnol

Le réseau social Facebook a bloqué le compte de l’attaquant de l’équipe nationale ukrainienne Roman Zozulya.

Les raisons du blocage n’ont pas immédiatement été révélées, mais auparavant on annonçait que le club espagnol « Rayo Vallecano » avait dû renoncer à ses plans d’embaucher le footballeur ukrainien sous la pressions de ses supporteurs qui accusaient le sportif de nazisme.

Le footballeur devait être transféré par son club espagnol « Batis » au « Rayo Vallecano » de Madrid, mais les supporteurs de ce dernier se sont dressés contre le transfert, n'ayant pas apprécié une photo du joueur, d’un goût douteux.

Roman Zozulya y était photographié avec une écharpe à l'effigie du dirigeant de l'Organisation des nationalistes ukrainiens Stepan Bandera. Les supporteurs du club, traditionnellement connus pour leur lutte contre le nazisme et le racisme, l’ont accusé de dérives nazies et ont demandé à l’administration du club d’annuler son contrat.

L’affaire de M. Zozulya peut désormais être portée devant un tribunal. Le président de la ligue espagnole La Liga Javier Tebas a menacé « Rayo Vallecano » de poursuivre le club en justice si les deux équipes et le joueur Ukrainien affirment que les droits de ce dernier ont été violés en raison d’une discrimination pour ses convictions politiques.

@RVMOficial @zozulyaroman18 simplemente mirando su twitter se ve lo no neonazi que es esta escoria. Stepan Bandera, colaborador nazi pic.twitter.com/oUkslPRGyr — Lobo☆Estepario (@Ridder_Lobo) 31 января 2017 г.

