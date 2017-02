Une cascade de feu s’offre aux Hawaïens

Pour tous ceux qui aiment voyager et admirer la beauté sauvage de la nature, une occasion rare se présente d'admirer un spectacle fantastique proposé par le volcan hawaïen Kīlauea depuis le 31 décembre.

N'est-ce pas pour fêter à sa manière le Jour de l'An que le célèbre volcan, réveillé depuis 1983, offre aux spectateurs ahuris un spectacle représentant un vrai mariage du feu et de l'eau?

« Sans le moindre doute, cet événement est l'un de plus fantasmagoriques que j'ai vu depuis dix ans que je filme les torrents de lave », se réjouit Warren Finch, un cameraman professionnel.

Cette impressionnante cascade de feu s'est formée depuis que les roches se sont écroulées dans l'océan Pacifique.

Les coulées de lave se propagent sur presque deux mètres de large. Au contact avec de l'eau de mer, cette dernière commence à bouillir en créant des nuages de vapeur et en projetant vers le haut des fragments de lave. D'après les scientifiques qui ont assisté à ce beau spectacle, les étincelles de laves s'élèvent à plus de 30 mètres de hauteur.

Le service géologique des USA a constaté que la température de la coulée de lave était d'environ 220 degrés centigrades.

Le Kīlauea est un volcan des États-Unis situé à Hawaï, dans le sud-est de l'archipel et de l'île du même nom. Ce volcan bouclier qui s'est construit au pied du Mauna Loa voisin culmine à 1 246,2 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des plus imposants du monde si on tient compte de l'empilement total de ses coulées de lave.

Pour les Hawaïens, le Kīlauea est la demeure de Pélé, déesse hawaïenne des volcans et du feu. C'est elle qui déclenche les séismes en frappant le sol avec son pied et provoque les éruptions en utilisant son Paʻoa, un bâton magique. Divinité parmi les plus importantes de la mythologie hawaïenne, elle faisait l'objet d'un important culte au sommet du volcan, culte qui se perpétue encore aujourd'hui avec quelques offrandes et danses en son honneur. Cet héritage culturel, géologique et environnemental du Kīlauea est protégé par plusieurs réserves naturelles ainsi que par le parc national des volcans d'Hawaï, l'un des plus fréquentés des États-Unis.

Si vous êtes tentés par l'idée d'assister à ce beau mariage de l'eau et du feu, n'oubliez pas que cela pourrait être dangereux vu l'intensité et la température de l'éruption. Les experts conseillent aux plus courageux de se tenir bien loin des torrents de lave afin d'éviter tous les risques que cet événement pourrait entraîner.

