Juste avant les frappes, l’OSCE s’est éclipsée en douce de la DNR (vidéo)

Les habitants de Donetsk ont publié une vidéo incriminant trois véhicules de la mission de l'OSCE en train de quitter la ville. L'une des voitures était équipée d'une remorque remplie de matériel. Cette vidéo a été publiée dans la matinée du 2 février sur Youtube. Le même soir, l'armée ukrainienne tirait sur Donetsk avec des lance-roquettes multiples Grad et Ouragan.

« Voilà, notre OSCE héroïque. C'est la première voiture, voici la deuxième, et la troisième avec une remorque chargée de matériel. Pour quitter la ville le plus vite possible…alors que Kiev frappe la région. Mais l'OSCE affirme que non. Pourquoi on fuit alors? », ironise le narrateur et auteur de la vidéo.

Auparavant, le ministère de la Défense de la DNR a confirmé aux journalistes que dans la nuit du 2 au 3 février Kiev a frappé avec des lance-roquettes multiples Grad et Ouragan la région du nord de Donetsk, notamment les localités d'Avdeïevka, Marïnka, Krasnogorovka et Granitnoïe. Selon les données de l'administration de la région, 2 personnes ont été tuées et 13 blessées.

© Sputnik. Irina Gerashchenko Donetsk frappé par des lance-roquettes multiples Grad et Ouragan

De plus, Kiev a récemment déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, à six kilomètres de Donetsk, foulant aux pieds les Accords de Minsk imposant le retrait des armements lourds de la ligne de démarcation. Néanmoins, l'OSCE « n'a pas remarqué » l'apparition de ces chars.

