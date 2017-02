Syrie: quatre enfants tués dans l’explosion d’une mine à Alep

La mine a explosé à proximité d'une école du quartier de Maysalon, a communiqué vendredi à Sputnik une source au sein des milices municipales.

« La tragédie a eu lieu près d'une école à Maysalon. Les enfants ont évidemment trouvé dans des ruines une mine non désamorcée, installée par les terroristes. La mine a explosé et a tué quatre enfants », a dit la source.

Selon les milices municipales d'Alep, le déminage des maisons et des rues se poursuit dans le quartier de Maysalon.

L'école en question était aujourd'hui fermée pour des raisons de sécurité.

Afin d'accélérer le déminage des territoires libérés en Syrie, le centre international de déminage des Forces armées russes a ouvert à Alep une filiale chargée de former les militaires syriens qui participeront au déminage de territoires libérés des djihadistes.

© Sputnik. Kirill Braga Syrie: la Russie formera des démineurs à Alep

Fin janvier, il a été annoncé que les travaux de déminage avaient été effectués sur une superficie de plus de 2 000 hectares, ainsi que sur 680 kilomètres d'autoroutes et dans 3 500 sites divers.

25 000 engins explosifs, dont plus de la moitié étaient artisanaux, ont été désactivés.

Les militaires russes avaient auparavant déminé 825 hectares à Palmyre, désamorçant plus de 18 000 engins explosifs et obus sans subir de perte parmi le personnel.

