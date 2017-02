L’UE adopte une déclaration face au défi migratoire

Le sommet informel de l'UE a adopté une déclaration concernant le contrôle des frontières extérieures de l'Union et l'arrêt d'afflux de migrants irréguliers.

« L'élément clé d'une politique migratoire stable est le contrôle efficace de nos frontières extérieures et l'arrêt des flux illégaux vers l'UE », signale la déclaration adoptée à l'issue du sommet.

Le document constate qu'en 2016 le nombre de migrants arrivés en Europe en franchissant la Méditerranée a notablement diminué, bien qu'il ait été de 180 000 personnes.

© REUTERS/ Yannis Behrakis Daech remplit ses caisses grâce au trafic de migrants

À cet effet, l'UE a pris la décision de « bloquer l'accès du continent aux migrants irréguliers qui traversent la Méditerranée et qui arrivent en Italie depuis la Libye ».

Auparavant, les pays de l'Union européenne avaient décidé de prolonger de trois mois les mesures de contrôle des frontières extérieures.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »