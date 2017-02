Peskov s'étonne des critiques infondées du ministre britannique sur les médias russes

En réponse au discours provocateur et offensif du ministre britannique de la défense Michael Fallon, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov exprime sa surprise à l'égard du comportement pour le moins étrange d'un ministre occupant une telle fonction.

« Nous sommes vraiment au regret de constater une attitude aussi hostile de la part du ministre Fallon. Nous ne comprenons pas comment un ministre occupant un poste aussi important puisse se permettre de lancer de telles accusation gratuites », a déclaré M. Peskov.

Pourtant, malgré la tension dans les relations entre les USA et la Russie, le porte-parole russe espère tout de même que la Grande Bretagne sera capable de trouver « une approche constructive qui pourra contribuer à la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays ».

En effet, dans son discours consacré en grande partie à la Russie et tenu à l'Université St Andrews en Écosse, M. Fallon a prôné un rappel à l'ordre des médias comme RT ou Sputnik.

Le ministre britannique de la Défense accuse les médias russes de faire de la propagande et de la désinformation. De même, il accuse Moscou d'avoir fait de ces médias « une arme menaçant la démocratie aux USA et en Europe ».

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Margarita Simonian se rendra au Royaume-Uni afin de transmettre la position de la Russie

Auparavant, Washington avait accusé la Russie d'« avoir mené des cyberattaques afin d'influencer les résultats des élections aux USA ». D'ailleurs, ces accusations sont restées infondées faute de preuves.

Ensuite, le 23 novembre, le Parlement européen a adopté une résolution appelant l'UE à réagir par un discours offensif aux activités des médias russes en Europe. Le document a été adopté par 304 voix, contre 179 et 208 abstentions.

Selon la résolution, la Russie mènerait une propagande hostile contre l'Union européenne via notamment des médias tels que Sputnik, la chaîne de télévision RT, la fondation « Le monde russe » et l'agence fédérale russe Rossotroudnitchestvo.

Le document accuse également l'État russe d'apporter un soutien financier aux partis politiques et aux organisations d'opposition dans les États membres de l'UE.

En réaction, la rédactrice en chef de Sputnik et RT, Margarita Simonian, a lancé un appel à l'Onu, l'Unesco, l'OSCE, Reporters sans frontière (RSF) et d'autres organisations défendant la liberté de la presse dans l'objectif notamment d'empêcher la suspension des médias russes dans l'Union européenne.

© Sputnik. Bataille contre des moulins à vent

