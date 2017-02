L'Iran annonce des contre-sanctions en réponse aux USA

L'Iran va agir de manière réciproque à la décision américaine de lui imposer de nouvelles sanctions, indique le ministère iranien des Affaires étrangères.

« La République islamique d'Iran, en réponse à la nouvelle démarche américaine et, comme action réciproque, va imposer des limitations légales à certains individus et entreprises américaines ayant eu un rôle dans la création et le soutien de groupes extrémistes terroristes dans la région », signale le communique du ministère.

Les États-Unis ont élargi les sanctions contre l'Iran. Les nouvelles sanctions américaines concernent le programme de missiles balistiques et le soutien au Hezbollah et ne sont pas liées au programme nucléaire iranien, selon le ministère américain des Finances.

Les sanctions impliquent 13 personnes physiques, des citoyens de l'Iran, des Émirats arabes unis, de la Chine, du Koweït et du Liban. 12 entreprises basées en Iran, au Liban, en Chine et aux Emirats arabes unis ont également été inscrites sur la liste.

Washington était dans l'obligation de lever les sanctions imposées à Téhéran en lien avec son programme nucléaire. Néanmoins, il maintient d'autres sanctions contre l'Iran. Les autorités iraniennes ont déclaré qu'une telle approche violait les principes de l'accord sur le programme nucléaire.

