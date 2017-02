Les tirs de missiles iraniens ne sont pas un motif légitime pour des sanctions US

Le lancement de missiles par Téhéran ne peut pas servir de prétexte légitime pour imposer des sanctions, car l'Iran n'a violé aucune interdiction internationale, a déclaré à Sputnik une source au sein du ministère russe des Affaires étrangères.

« Le lancement de missiles effectué par la partie iranienne ne peut servir de motif objectif pour imposer des sanctions, car l'Iran ne viole rien, il n'y a pas de restrictions aux lancements de missiles (iraniens, ndlr) », a estimé l'interlocuteur de Sputnik.

Il a souligné qu'il y avait des appels à ne pas effectuer de tirs dans la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu, laquelle a approuvé le plan d'action global commun, sans mentionner pourtant aucune obligation légitime à ce sujet.

Selon lui, cet appel concerne « les missiles balistiques, qui sont spécialement conçus pour porter des ogives nucléaires. »

« Les Iraniens affirment que le les missiles testés ne sont pas dotés d'une telle capacité. Jusqu'à présent, personne ne s'est donné la peine et n'a pas pu prouver le contraire », a exhorté le source diplomatique.

Le 29 janvier l'Iran a procédé au test d'un missile balistique de moyenne portée. Le lancement a été effectué près de la ville de Semnan, qui se trouve à 225 km de Téhéran. Avant d'exploser le missile a parcouru 966 km.

Malgré le fait que les États-Unis se sont engagés à lever des sanctions contre l'Iran dans le cadre du programme nucléaire, ils maintiennent ou imposent d'autres sanctions à Téhéran. Les autorités iraniennes affirment qu'une telle approche viole l'essence même de l'accord sur le programme nucléaire.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».