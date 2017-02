Afghanistan en crise: «Le peuple est sûr que c’est la faute des Américains»

Le gouvernement afghan contrôle moins de 60 % du territoire du pays, signale le rapport de la Commission d'inspection spéciale générale pour la reconstruction de l'Afghanistan (SIGAR) auprès du Congrès américain. En novembre 2016, le territoire contrôlé par les autorités afghanes a diminué de 15 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

© AP Photo/ Marco Di Lauro 300 Marines US s'apprêtent à mettre pied en Afghanistan

Les militaires américains et ceux de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), qui mènent la lutte antiterroriste en Afghanistan, sont considérés comme responsables de cette situation, indique l'ex-gouverneur de la province de Herat Mohammad Yunus Fakur dans son commentaire pour Sputnik.

« La guerre dans notre pays est menée depuis beaucoup d'années déjà, mais aucune province ne voit la paix. Par ailleurs, la production de drogues et leur contrebande ne sont pas réduites et dans certaines régions la production d'opiacés augmentent de façon considérable. Le peuple afghan est sûr que c'est la faute des Américains et de l'Otan, qui soit n'ont pas été capables d'empêcher tout ça, soit ne se fixaient même pas un tel but », signale l'ex-gouverneur.

Dans le même temps, selon M. Fakur, il est impossible de procéder tout simplement au retrait des forces américaines et de celles de l'Otan du territoire afghan.

« Nous avons signé avec les États-Unis l'Accord sur la sécurité, selon lequel les contingents militaires américains et de l'Otan ont le droit de se trouver sur le territoire de l'Afghanistan », précise M. Fakur.

Une unité de 300 Marines américains s'apprête à être déployée en Afghanistan. Le déploiement de ces forces est prévu pour le printemps et sera sans doute le plus grand depuis 2014. Les militaires vont débarquer dans la province de Helmand, dans le sud-ouest du pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».