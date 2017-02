Une voiture piégée explose à Lougansk, des morts (vidéo)

Ce samedi 4 février, un véhicule appartenant au chef de la police populaire de la République populaire autoproclamée de Lougansk a explosé dans le centre-ville de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine.

​La police locale fait état de deux victimes, dont Oleg Anatchenko, le chef de la police populaire de la République populaire autoproclamée de Lougansk.

Des agents des forces de l’ordre ainsi que des ambulances et des pompiers sont arrivés sur les lieux.

​

La police de la République populaire autoproclamée de Lougansk évoque un attentat.

« Selon les informations préliminaires, il s’agit d’un acte terroriste. Les raisons de l’explosion sont en train d'être étudiées », informe le service de presse de la police.

La police accuse un groupe de saboteurs et de reconnaissance ukrainien d'avoir perpétré l'explosion dans le but de déstabiliser la situation dans la région.

« Malgré cela, les bouchers de Kiev ne parviendront pas à briser le moral des soldats de la milice populaire. Nous trouverons les auteurs de cet acte terroriste atroce, ils seront punis ».

Auparavant, des miliciens et les militaires ukrainiens avaient annoncé une aggravation de la situation dans le Donbass. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier le pilonnage et de tentative d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk. Dans la localité d'Avdeïevka, près de Donetsk, les habitants sont privés d'électricité, de chauffage et de lumière.

Selon la mission de l'OSCE, une situation très complexe règne également près de la localité de Lassinovataïa, situé également à proximité de Donetsk.Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que ses militaires « avançaient héroïquement mètre à mètre, pas à pas ».

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov estime que cette déclaration confirme de facto le fait que l'armée ukrainienne mène une offensive qui sape le régime des accords de Minsk.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »