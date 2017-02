Mogherini appelle à cesser les combats en Ukraine

Vendredi, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est entretenu au téléphone avec son homologue européenne Federica Mogherini au sujet de l'aggravation du conflit en Ukraine.

La Haute Représentante de l'Union pour les Affaires étrangères a souligné la nécessité de mettre dans les plus brefs délais un terme à « l'exacerbation des violences » et a exhorté de procéder à la réalisation complète des accords de Minsk, informe un communiqué du Service européen pour l'action extérieure.

« Federica Mogherini et Sergueï Lavrov ont discuté en détail de l'escalade des violences dans l'est de l'Ukraine. La Haute Représentante et vice-présidente a déclaré qu'il fallait terminer immédiatement les combats et a évoqué les travaux sur la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk », lit-on dans le communiqué.

Le document confirme que les chefs des diplomaties ont convenu de se rencontrer « dans les semaines à venir ».

Auparavant, des miliciens et les militaires ukrainiens avaient annoncé une aggravation de la situation dans le Donbass. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier le pilonnage et de tentative d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk. Dans la localité d'Avdeïevka, près de Donetsk, les habitants sont privés d'électricité, de chauffage et de lumière.

Selon la mission de l'OSCE, une situation très complexe règne également près de la localité de Lassinovataïa, situé également à proximité de Donetsk.

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que ses militaires « avançaient héroïquement mètre à mètre, pas à pas ».

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov estime que cette déclaration confirme de facto le fait que l'armée ukrainienne mène une offensive qui sape le régime des accords de Minsk.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »