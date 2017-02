Nouvelle étape de l’opération contre Daech à Raqqa

L’alliance de l’opposition Forces démocratiques syriennes a déclaré avoir entamé une nouvelle étape de l’offensive contre le groupe terroriste État islamique (Daech) dans la ville de Raqqa, apprend-on de Reuters.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui se composent principalement d’unités kurdes, sont appuyées par la coalition internationale dirigée par les États-Unis.

Selon la source de l’agence, le but de cette opération est d’encercler entièrement la ville.

Le début de l'opération pour libérer Raqqa, baptisée « Colère de l'Euphrate », avait été annoncé par les FDS le 6 novembre. Le commandement des opérations a été confié à un conseil de coordination spécial. L'aviation américaine assure un soutien aérien à l'offensive.

© AFP 2016 DELIL SOULEIMAN L'assaut de Raqqa reporté au printemps

Par la suite, il a été annoncé que l'opération serait reportée au printemps car la coalition américaine et les groupes kurdes sur le terrain ne disposaient ni des forces ni des moyens suffisants pour prendre la ville.

Raqqa est considérée comme la capitale non officielle de Daech en Syrie et comme le deuxième plus important fief des terroristes au Proche-Orient après Mossoul en Irak. Cette ville comptant environ 300 000 personnes a été occupée par les islamistes en 2013.

