Iran: des exercices militaires en «mépris» des sanctions et menaces US

Samedi, le corps des Gardiens de la révolution islamique, organisation paramilitaire de la République islamique d'Iran dépendant directement du Guide de la révolution, le chef de l'État iranien, a commencé des exercices militaires dans la province de Semnan.

Selon le site des unités d'élite Sepahnews , les exercices de l'armée iranienne ont pour but de montrer la volonté de l'Iran de faire face aux menaces. Le slogan des exercices arbore d'ailleurs les mots « mépris pour les sanctions et les menaces ».

Lors des manœuvres, les militaires auront recours à divers missiles et à des systèmes radar de production iranienne, dont les missiles Sayyad 2 et Tabas.

Le 29 janvier, l'Iran a testé un missile balistique de moyenne portée. Le lancement a été effectué aux environs de la ville de Semnan, située à 225 km de Téhéran. Le missile a suivi une trajectoire d'environ 966 km avant d'exploser.

Le ministre iranien de la Défense Hossein Dehghan a qualifié le test de réussi.

Le président américain Donald Trump a imposé vendredi des sanctions contre l'Iran et son programme de missiles balistiques, Téhéran prenant aussitôt des mesures de représailles en plein regain de tensions entre les deux adversaires historiques.

Pour justifier ces sanctions, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Michael Flynn, dur contre l'Iran, a lui aussi accusé la République islamique d'être le premier État du monde à soutenir le terrorisme et d'être impliquée dans les violences qui déstabilisent le Proche-Orient.

