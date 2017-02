La Maison Blanche dément que Trump ait promis d’aider l’Ukraine

Le président américain et l'ex-première ministre ukrainienne se sont rencontrés pendant le Petit-déjeuner national de prière (National Prayer Breakfast), à l'hôtel Hilton de Washington. Selon le Washington Post, des témoins de la rencontre affirment que M. Trump aurait promis de soutenir Kiev et de ne pas lever les sanctions antirusses.

« Le président et l'ex-première ministre ont eu une brève rencontre informelle pendant la session photo précédant le National Prayer Breakfast.

Cependant, aucune garantie officielle n'a été donnée car l'ex-première ministre n'est pas l'homologue du président », stipule une déclaration de l'administration Trump.

Néanmoins, les États-Unis demeurent préoccupés par la situation dans l'est de l'Ukraine, a précisé la Maison Blanche.

Des représentants d'Ioulia Timochenko ont confirmé qu'une rencontre informelle a bien eu lieu, mais ont refusé d'en commenter le contenu.

Précédemment, des sources de Politico avaient communiqué que Trump aurait assuré à Timochenko qu'il n'avait pas l'intention de lever les sanctions antirusses. L'ex-première ministre ukrainienne a évoqué la position qui aurait été exposée par M. Trump lors de rencontres à la Heritage Foundation et au Hudson Institute.

