Air France embarque de nouveau plusieurs passagers visés par le décret Trump

Air France, qui avait fin janvier refusé d'embarquer vers les États-Unis plusieurs ressortissants des sept pays à majorité musulmane visés par le décret « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis », a annoncé samedi qu'elle embarquait de nouveau sur ses vols à destination des États-Unis des passagers munis d'un passeport des musulmans visés par le décret de Donald Trump suite à sa suspension par la justice américaine.

Un juge fédéral de Seattle a ordonné vendredi la suspension au niveau national du décret de Donald Trump interdisant temporairement l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Yémen, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Irak).

« Air France prend acte de la décision de la justice américaine de suspendre le décret présidentiel du 27 janvier 2017 », a déclaré la compagnie dans un communiqué, cité par Reuters.

« En conséquence, et sous réserve de satisfaire aux conditions d'entrée aux États-Unis, Air France accepte dès aujourd'hui sur ses vols les passagers des nationalités concernées », poursuit-elle.

Afin de contrer la menace terroriste aux États-Unis, Donald Trump a signé vendredi 27 janvier un décret intitulé « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, à savoir l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Le décret suspend par ailleurs l'accueil de réfugiés sur le territoire américain pendant 120 jours et bloque pour un délai indéterminé l'accueil de réfugiés en provenance de Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».