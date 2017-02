«L’UE devrait se prononcer avant les USA sur les sanctions antirusses »

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump affirme ne pas avoir assoupli les sanctions antirusses

L’Union européenne devrait exprimer son opinion avant les États-Unis concernant les sanctions imposées à la Russie, a déclaré le premier ministre slovaque Robert Fico cité par l’agence Tasr.

« Il serait juste maintenant, avant que les États-Unis ne le fassent, de déclarer quelle position nous voulons adopter concernant les sanctions contre la Russie », a-t-il souligné en commentant les résultats du sommet non officiel européen qui s’est tenu à la Valette (Malta).

C’est par consensus que l’Union européenne prend les décisions concernant les sanctions antirusses. Si on procédait par vote, alors, affirme le chef du gouvernement slovaque, il voterait contre ces mesures.

« J’attends avec impatience le moment où les États-Unis annonceront la levées des sanctions antirusses car j’ai hâte de voir ce que nous (l’UE) ferons par la suite », a souligné M. Fico.

Le premier ministre a souligné qu’il considérait toujours ces sanctions comme inutiles et portant atteinte à la Slovaquie.

Néanmoins, il n’envisage pas de mettre en cause l’unité de l’Union européenne.

« Si la plupart des pays (membres de l’UE, ndlr) ont une telle vision des sanctions, alors je respecte ce point de vue », a conclu le premier ministre slovaque.

Auparavant, l’administration du nouveau président américain a à maintes reprises déclaré ne pas exclure une éventuelle révision des sanctions antirusses introduites après le coup d’État en Ukraine en 2014.

