Il sera plus facile pour les Américains ayant des troubles mentaux d’acheter une arme

Le 2 février, la Chambre des représentants a voté pour abroger un règlement de l'administration du président Barack Obama qui exigeait des services de sécurité sociale qu'ils divulguent au FBI les noms des personnes obtenant des prestations d'invalidité causées par une maladie mentale grave.

Les informations étaient transmises au fichier central d'interdiction de possession d'armes, géré par le Bureau (fichier NICS). C'est ce fichier que les armuriers doivent impérativement consulter avant de vendre une arme, afin de vérifier le casier judiciaire de l'acheteur, et s'il a le droit d'en acquérir.

235 députés contre 180 ont voté en faveur de la révocation du règlement. L'annulation doit maintenant être approuvée par le Sénat et signée par le président Donald Trump.

« Après tout, l'Amérique a déjà les lois les plus faibles concernant les armes dans le monde développé, et l'abrogation d'une règle qui rendait un peu plus difficile pour certaines personnes d'acheter une arme ne fera rien qu'empirer la situation », écrit le quotidien Vox.

À examiner le taux de meurtres sur l'ensemble du territoire américain, les chiffres s'avèrent très impressionnants. Les statistiques du National Center for Injury Prevention and Control révèlent que les Américains eux-mêmes demeurent la principale cause de décès aux États-Unis. Concrètement, 11 737 citoyens américains sont abattus par leurs compatriotes chaque année, y compris dans des tueries de masse, de plus en plus fréquentes dans le pays.

Rappelons qu'en décembre 2012, un tireur souffrant de troubles mentaux a fait irruption dans une école primaire du Connecticut tuant 26 personnes, dont 20 enfants âgés entre 5 et 10 ans, avant de se suicider.

