Donbass: l’armée ukrainienne a tiré environ 1.800 obus en 24 heures

« Ces 24 dernières heures, les forces criminelles de l'Ukraine ont tiré 1 777 fois sur le territoire de la République populaire de Donetsk. L'artillerie lourde a été employée 366 fois », a déclaré aux journalistes Edouard Bassourine, porte-parole du commandement militaire de la république autoproclamée.

Il a précisé que les militaires ukrainiens ont utilisé, plus concrètement, des lance-roquettes multiples, des chars, des mortiers de calibres différents, des canons automoteurs, des lance-grenades et des armes à feu.

Au total, 18 localités de la république ont été bombardées.

Evoquant la mort du chef de la police de Lougansk dans l'explosion d'une voiture piégée, Edouard Bassourine n'exclut pas l'éventualité d'attentats terroristes sur le territoire de la RPD.

« Les dirigeants politiques nationalistes de l'Ukraine ne ménagent pas d'efforts pour exacerber le conflit dans le Donbass. Nous n'excluons pas l'éventualité de nouvelles provocations et d'attentats terroristes sur le territoire de la république », a-t-il averti.

Ce samedi 4 février, un véhicule appartenant au chef de la police populaire de la République populaire autoproclamée de Lougansk a explosé dans le centre-ville de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine.

Le chef de la police populaire de la République populaire autoproclamée de Lougansk, Oleg Anatchenko, qui se trouvait dans la voiture au moment de l'explosion, a perdu la vie.

La police de la République populaire autoproclamée de Lougansk évoque un attentat.

« Selon les informations préliminaires, il s'agit d'un acte terroriste. Les raisons de l'explosion sont en train d'être étudiées », informe le service de presse de la police.

