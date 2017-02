Un cosmonaute russe dit avoir une solution pour un monde sans conflit

Si une équipe composée d'hommes politiques était envoyée dans l'espace, il n'y aurait plus de conflits dans le monde, plaisantent souvent les cosmonautes, car le travail au sein d'une même équipe rapproche les gens, a avoué sur les ondes de la radio Baltkom le cosmonaute et écrivain Iouri Oussatchev.

© Sputnik. Vladimir Rodionov Экипаж космического корабля "Союз ТМ-18"

« C'est étonnant, mais le travail conjoint de longue durée en orbite rend les gens plus proches, comme si des liens de parenté existaient entre eux. En tant que commandant d'équipage, j'ai commencé à travailler sur ce genre de relations dès l'entraînement précédant le vol, je déployais beaucoup d'efforts pour que nos familles se rapprochent. J'invitais les familles de mes collègues chez moi, à la datcha et au bania. Lorsque nous étions à Huston, nous allions ensemble (aux matchs, ndlr) de basket, aux rodéos, aux fêtes familiales. Et ça a marché », relate-t-il.

« Et pourtant personne ne nous l'a enseigné. En haut tu ne pourras pas sortir en claquant la porte et ce qui se passe dans ce contexte est phénoménal. On commence à traiter l'autre comme un membre de sa famille. Même après notre retour les collègues m'appelaient pour me dire que je leur manquais. Le temps s'est écoulé, mais nous sommes toujours amis. Nous rigolons sur le fait que si un équipage composé des leaders mondiaux était envoyé dans l'espace, la paix règnerait sur Terre », avoue M. Oussatchev.

Héros de la Fédération de Russie, Iouri Oussatchev a réalisé pendant sa carrière de cosmonaute quatre vols dans l'espace pour une durée cumulée de 533 jours. Pendant ses missions, il a réalisé sept sorties extravéhiculaires.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».