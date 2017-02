Plus de 20 Tchétchènes interpellés à Vienne

La police viennoise a procédé à une interpellation de masse dans la capitale autrichienne vendredi soir. 22 Tchétchènes ont été arrêtés lors d'un rassemblement après que des armes ont été découvertes à proximité, indique l'agence APA.

« Les 22 personnes présentes sur place ont été arrêtées », a déclaré la police.

Par la suite, les policiers ont perquisitionné les voitures des suspects. Un fusil d'assaut, un pistolet et des munitions ont été confisqués.

Les policiers ont procédé à l'arrestation après avoir été avertis par des habitants locaux qu'un grand rassemblement d'individus avait lieu dans le quartier de Floridsdorf. Les suspects ont expliqué qu'ils ne « faisaient que se promener » et certains ont évoqué une célébration de mariage. Mais la découverte d'un pistolet et d'un fusil d'assaut à quelques pas de là a eu raison des policiers, qui ont appelé en renfort l'équipe opérationnelle Vega.

Les personnes interpellées ont entre 25 et 50 ans. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs. Les circonstances de l'affaire restent encore à préciser.

