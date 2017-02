L’Onu sceptique face à l’idée de Trump de créer des «zones de sécurité» en Syrie

© AFP 2016 YASIN AKGUL La création de zones de sécurité en Syrie «ralentira le processus de paix»

Le haut-commissaire aux réfugiés de l'Onu, Filippo Grandi a rejeté l’idée de créer des « zones de sécurité » en Syrie, ajoutant ne pas voir les conditions convenables afin de créer de telles zones dans ce pays en proie au conflit.

L’idée de créer de telles zones avait été auparavant avancée par le président Trump.

« Ne perdons pas notre temps à planifier la création de ces zones qui ne seront pas construites car elles n’assureront pas suffisamment la sécurité pour que les gens puissent rentrer », a déclaré M. Grandi cité par Reuters.

« Franchement, je ne vois pas en Syrie les conditions » permettant de créer de telles zones, « étant donnée la fragmentation, le nombres d’acteurs, la présence de groupes terroristes. (…) Ce n’est pas le bon endroit pour réaliser une telle solution », a-t-il souligné.

M. Grandi a exhorté plutôt à « se concentrer sur les efforts de paix, pour que tout le monde soit en sécurité. Voilà ce qui devrait être la véritable contribution », a-t-il indiqué.

Cette déclaration a fait écho à celle du secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres.

« Nous n’avons rien contre la création de zones de sécurité où les gens pourraient vivre tranquillement. Mais ceci ne doit pas priver les gens de leur droit de chercher asile. Par exemple, il est inacceptable de leur interdire de quitter les zones de sécurité s’ils le veulent », estime le secrétaire général.

Le président américain a annoncé son plan de créer des zones de sécurité en Syrie dans une interview à Fox News, fin janvier. Il n’a pas fourni de détails concernant cette décision, ajoutant que l’Europe avait fait une énorme erreur en permettant à des millions de migrants d’entrer en Allemagne et dans certains autres pays.

« Ce qui se passe là est une catastrophe. Je ne veux pas que cela se passe ici », a martelé M. Trump.

Quelques jours plus tard, vendredi 27 janvier, Donald Trump a signé un décret intitulé « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, à savoir l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Le décret suspend par ailleurs l'accueil de réfugiés sur le territoire américain pendant 120 jours et bloque pour un délai indéterminé l'accueil de réfugiés en provenance de Syrie.

