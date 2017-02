Ted Malloch représentant US auprès de l’UE? L’Europe voit rouge

Le Parlement européen envisage de bloquer la nomination du professeur Ted Malloch au poste d'ambassadeur américain à l'Union Européenne, a annoncé The Guardian

Les partis conservateurs, socialistes et libéraux du Parlement européen ont appelé les chefs de la Commission européenne et du Conseil européen à rejeter la nomination éventuelle de Ted Malloch au poste de représentant permanent des États-Unis auprès de l'Union européenne. Selon des hommes politiques, il manifeste une « animosité criante à l'égard des valeurs européennes fondamentales ».

Au cœur de la polémique sont les propos de M. Malloch, qui a annoncé que la monnaie unique « pourrait s'effondrer » dans les 18 prochains mois et affirmé que « l'UE pourrait sombrer à l'avenir comme l'a fait l'URSS autrefois ».

De même, le professeur, connu pour son euroscepticisme affiché, n'a pas hésité à critiquer, dans une interview à la chaîne BBC, le président de la Commission européenne Jean-Claude Junker, dont les compétences — selon lui — ne lui permettent d'occuper qu'un petit poste de maire « dans une bourgade du Luxembourg ».

Le sujet du Brexit n'a pas non plus été négligé par M. Malloch. Il a ajouté que Washington et Londres pourraient conclure un accord de libre-échange dans les 90 jours suivant la sortie officielle du Royaume-Uni de l'UE. Selon lui, il serait préférable pour les États-Unis que la Grande-Bretagne effectue une rupture « nette » avec le bloc commercial européen.

