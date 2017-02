Un commandant iranien menace d’abattre des «missiles sur la tête des ennemis»

Le général Amir Ali Hajizadeh, commandant des Forces aériennes du corps des Gardiens de la révolution islamique, a menacé d'abattre des « missiles sur la tête des ennemis ».

« Si l'ennemi commet une erreur, nos missiles hurlants s'abattront sur leurs têtes », a-t-il déclaré, cité par l'agence Tasnim. Le général n'a pourtant pas précisé de quel ennemi concret il s'agissait.

La déclaration en question a été faite lors d'une conférence consacrée à l'étape principale des exercices des Forces aériennes du corps des Gardiens de la révolution islamique qui ont débuté samedi dans la province de Semnan.

© AFP 2016 Mahmood Hosseini Téhéran confirme avoir procédé à des tests de nouveaux missiles

Les exercices en question ont débuté peu après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre la République islamique après que celle-ci eut testé un missile balistique. Téhéran a alors qualifié de stériles les menaces émanant de Washington.

Le 29 janvier l'Iran a mené des tests d'un missile balistique de moyenne portée à 225km de Téhéran. La fusée a franchi près de 966 km avant d'exploser. Le ministre iranien de la Défense Hossein Dehghan a déclaré que l'essai avait été un succès.

Suite à ce tir, les États-Unis ont élargi la liste des sanctions en y incluant 13 personnes physiques, des citoyens iraniens, émiratis, chinois, koweïtiens et libanais. En outre, 12 compagnies basées en Iran, au Liban, en Chine et aux Émirats ont été ajoutées à la liste. Les sanctions concernent le programme iranien de conception de missiles balistiques et le soutien au mouvement chiite libanais Hezbollah, classé organisation terroriste par Washington.

